聯發科等三潛力千金股 早盤黯淡下挫

潛力千金股包括特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661），以及手機晶片大廠聯發科（2454）、半導體測試介面大廠精測（6510）等，不過今（19）日世芯在短暫觸及千元價位後，盤中股價轉為下挫局面，甚至跌逾半根停板，最低下探至916元。

世芯昨日以漲停價974元作收，三大法人連兩個交易日都對其買超。世芯近年營運受惠於美中對抗的氛圍中，大陸對於去美化高效能運算（HPC）晶片的需求殷切，去年首度賺進超過一個股本，每股純益為13.52元，年度業績也是歷史新高，今年1月業績續揚。

聯發科方面，昨日收在978元，外資到昨日對其已連五賣，累計賣超逾6,000張，投信則連18買，自營商由買轉賣，今日早盤股價走跌，最低下探954元。

另外，半導體測試介面廠精測昨日股價收在946元，遭三大法人聯手賣超，今日盤中股價小幅震盪，一度攻至951元，但最低來到940元。