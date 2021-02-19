台股開盤下跌47.6點 台積電開跌4元

台股今(19)日開盤指數16,376.91點，下跌47.6點；台積電（2330）開盤價656元，下跌4元。

今日開盤後的台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）等指標股小跌，昨日強勢的旺宏（2337）與華邦電（2344）也開低；開盤後量價齊揚的指標股為：長榮（2603）、世芯-KY（3661）、環球晶（6488）、群創（3481）、國光生（4142）及亞信（3169）等股。類股指數以運輸、生技、光電表現較強。

群益投顧說，近期主要強勢區塊幾乎清一色是以「概念」為主的族群個股，此外，就是基期補漲股(如光學股)。相關環境指引出階段具資金風險趨避的族群，進可攻退可守與股價相對空間，皆相對具優勢；其中，族群規模相對大者有泛防疫概念與通膨概念股等。