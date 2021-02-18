櫃買指數創近14年高 富櫃50成分股扮要角

台股新春開盤強漲後，18日維持高檔震盪偏多格局，盤面權值股表現空間有限，資金輪動轉中小型股，推升櫃買指數創近14年新高，力旺（3529）、神盾等富櫃50成分股強勢吸金，扮演多方要角，吸引市場目光。

美股因通膨疑慮未能續強，影響亞股18日行情，台股向上攻高後牽動獲利賣壓，台積電、鴻海、聯發科熄火，盤面缺少多方拉抬力道，台灣50指數跌0.08%，加權指數漲幅則在終場收斂至0.3%。

權值股表現溫吞，資金順勢轉戰中小型電子股，帶動相關指數表現，台灣中型100指數漲1.0%，富櫃200指數漲1.6%，富櫃50指數漲1.4%。

外資、投信昨於櫃買市場各賣超0.6、0.3億元，自營商則進場買超2.5億元，連二日買超，扮演中小型股多方行情推手之一，櫃買指數昨漲1.5%或2.81點，較加權指數強勢，收在190.65點，成交量643億元，創近14年收盤新高。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，集中市場新春強漲後，乖離率大，價漲量縮，代表市場資金追價意願有限，因此轉進中小型電子股，櫃買指數KD值向上，短線呈現偏多格局，然行情的延續則須視成交量是否能提升至800億元以上的攻擊量。

富櫃50成分股為櫃買市場領銜指標，力旺、神盾漲逾9%，金麗科、中光電、元太等漲逾6%，同致、鈊象、大學光、晟德等則有漲4%以上的表現；其中，力旺近二日已累積漲幅20%，昨收在893元，創歷史收盤新高，為牛年開盤後最為強勢的富櫃50成分股。

兆豐投顧董事長李秀利指出，內資短線避開受國際盤影響的集中市場，轉進櫃買市場拉抬，然可留意的是，集中市場雖出現震盪，但量能尚未出現退潮跡象，只要能維持五日量以上，都可視為人氣未退，而在上市股持續狹有主流科技題材、營運也持續走強之下，預期集中市場仍會是多方主軸。