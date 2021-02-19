千金股家數 將挑戰11檔

經濟日報 / 記者鐘惠玲李孟珊／台北報導
表／經濟日報提供
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半導體股人氣旺，世芯-KY、力旺昨（18）日聯袂攻上漲停板，分別收在974元、893元，同創天價，蓄勢叩關千元，聯發科、精測也都距離千元僅一步之遙，加計目前台股已有七檔「千金股」，一旦世芯、力旺、聯發科、精測也都站上千元，台股「千金股」有機會超過十家。

法人指出，「千金股」是判斷市場多空的重要指標，目前台股共有大立光、矽力-KY、祥碩、信驊、譜瑞-KY、旭隼、亞德客-KY等七檔「千金股」，若聯發科等四檔同時站上千元，「千金股」將達11檔，是台股首見，也更能確立市場多頭行情火熱。

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯昨日股價帶量上攻，以漲停價974元作收，最快今日就會成為最新千金股，三大法人連兩個交易日買超。

去年世芯首度賺超過一個股本，每股純益為13.52元，年度合併營收為70.77億元，年增63.4％，站上歷史新高峰，單月營收除了去年1月以外，均維持在5億元以上水準。世芯今年1月合併營收更站上7.48億元，再創新高，月增逾一成，年增幅度達88.5％。

IP廠力旺昨日股價也衝上漲停價893元，外資連二買。該公司去年合併營收為17.7億元，創新高，年增26％，歸屬母公司業主淨利約7億元，年增約三成，每股純益9.52元，同為新高。

力旺每季業績高點多落在季初第1個月，今年1月合併營收4.19億元，創新高，月增近七倍，年增44.6％。

聯發科近日股價一度站上千元大關，昨日收978元，小跌2元。外資到昨日已經連五賣，累計賣超逾6,000張，投信連18買，自營商由買轉賣。

精測昨日股價收在946元，下跌6元，三大法人聯手賣超。不過，隨著成長態勢確立，外界仍看好精測有機會再度重返千金股。

世芯 營收

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