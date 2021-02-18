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台股盤中再創新高！ 終場漲62點收16,424點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今終場收盤指數為16,424.51點，上漲62.22點，成交量為3,655.26億元。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股今終場收盤指數為16,424.51點，上漲62.22點，成交量為3,655.26億元。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台股今(18)日盤中再度刷新新高點至16,517.73點，終場收盤指數為16,424.51點，上漲62.22點，成交量為3,655.26億元。

雖然台積電（2330）受到ADR挫低的影響，今日股價表現平平，收盤下跌3元，收盤價為660元。不過，多頭買盤信心滿滿，依然在盤中拉高指數創新高。今日強勢指標股以記憶體族群的旺宏（2337）及華邦電（2344）領軍，IC設計族群的世芯-KY（3661）、愛普（6531）、金麗科（3228）等股仍然強勢；台灣50成分股的大立光（3008）、矽力-KY（6415）及聯詠（3034）漲幅較大，其他如：南亞（1303）、中鋼（2002）、正新（2105）及豐泰（9910）表現亦不弱。

群益投顧說，擺脫指數震盪與大盤壓力的最佳策略是聚焦全年度明星股，市場資金八成在科技股短線進出，全球疫情可能類似SARS在1季之內被完全控制，個股走勢出現轉折，部分傳產股趨勢開始反轉向上，可留意半導體、IC封測、IC設計、績優傳產股、電動車、疫情反轉概念。

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