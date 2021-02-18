上市公司1月營收年增24.2% 玻陶、電子通路業等成長大

台股今（17）日開紅盤告捷，在護國神山台積電（2330）拉半根漲停板的助攻下，台股一開盤就上漲逾500點、再度攻上萬六關卡，讓在封關前選擇抱股過年的投資人大喊「太值得了！」

2021-02-18 11:07