上市公司1月營收年增24.2% 玻陶、電子通路業等成長大
台灣證券交易所統計，全體上市公司元月營收總計3兆678億元，較去年同期增加5,988億元，年增率24.25%，其中，單月營收呈現成長、衰退的公司分別為755家、191家。
證交所表示，本國及第一上市公司分別計871家及76家，除康友-KY（6452）因故無法如期申報外，其餘946家已於2月17日前完成元月營收申報作業。
上市公司元月營收呈現成長趨勢的主要產業為玻璃陶瓷業、電子通路業，以及光電業。證交所分析，主要是受惠於今年工作天數較多，以及遠距辦公教學等需求持續熱絡，帶動相關晶片、零組件銷售提升、產品報價上揚等因素。
至於衰退趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業，以及金融保險業，主因分別為團體旅遊需求減少、國際油價下跌、保險業務淨收益減少。
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