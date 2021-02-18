快訊

鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

矽力-KY盤中一度攻達3,040元 刷新歷史天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

矽力-KY（6415）1月營收14.55億元，月增1.61%，年增74.32%，連續7個月營收遞增，法人看好今年業績可望年增2~3成，今(18)日開平走高，衝破3,000元大關，一度攻達3,040元，刷新歷史天價。

矽力-KY去年前三季每股純益23.98元，法人推估計去年約可獲利超過三個股本；法人認為，受惠於大陸去美化效應，加上今年整體半導體展望樂觀，預估今年每股純益近50元。

基本面看好，矽力-KY今日股價以2,945元平盤開出後往上拉升，盤中再站上3,000元大關，一度拉升至3,040元，創下歷史新高，與股王大立光（3008）並列為台股唯二的3,000元級股票，盤中漲幅1.69%。

台股今日再創歷史新高，千元高價股中包括股王大立光、股后矽力-KY、旭隼（6409）、亞德客-KY（1590）呈現上漲攻勢；另外，準千金股中以世芯-KY（3661）的表現強勢，力旺（3529）則是攻上漲停893元，創下歷史新高，朝向900元關卡前進。

延伸閱讀

台股再攻萬六！外資點名全球半導體9大天王 台灣「雙雄」入選

半導體領漲 台股閃見八千金

台股衝上萬六 寫六驚奇 外資大買近300億

台股飆漲559點 13年來最強紅盤 專家籲戒慎恐懼

相關新聞

台股再攻萬六！外資點名全球半導體9大天王 台灣「雙雄」入選

台股今（17）日開紅盤告捷，在護國神山台積電（2330）拉半根漲停板的助攻下，台股一開盤就上漲逾500點、再度攻上萬六關卡，讓在封關前選擇抱股過年的投資人大喊「太值得了！」

上市公司1月營收年增24.2% 玻陶、電子通路業等成長大

台灣證券交易所統計，全體上市公司元月營收總計3兆678億元，較去年同期增加5,988億元，年增率24.25%，其中，單月...

外資喊買同欣電 首評目標價260元

看準CIS晶圓重組（RW）應用商機爆發，野村證券出具報告，將同欣電（6271）納入研究追蹤，預測手機及電動車CIS需求飛...

台股開盤漲4點 台積電開漲1元

台股今(18)日開盤指數16,366.23點，上漲4點；台積電（2330）開盤價664元，上漲1元。

專家觀點：抗通膨概念股 牛年攻擊發起線

萬寶投顧蔡明彰強調，2月5日台股農曆封關後，美國公佈元月非農就業報告，新增就業僅4.9萬人，低於預期的10萬人，顯示疫情之下經濟惡化，原本是重大利空，反而有利拜登總統提出的1.9兆美元刺激方案在國會順利過關。

三大名師看趨勢 唱旺半導體

今年1月整體營收雖然呈現月減，不過在年增有逾二成表現。兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清、德信證券產業首席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。