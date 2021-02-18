矽力-KY盤中一度攻達3,040元 刷新歷史天價

矽力-KY（6415）1月營收14.55億元，月增1.61%，年增74.32%，連續7個月營收遞增，法人看好今年業績可望年增2~3成，今(18)日開平走高，衝破3,000元大關，一度攻達3,040元，刷新歷史天價。

矽力-KY去年前三季每股純益23.98元，法人推估計去年約可獲利超過三個股本；法人認為，受惠於大陸去美化效應，加上今年整體半導體展望樂觀，預估今年每股純益近50元。

基本面看好，矽力-KY今日股價以2,945元平盤開出後往上拉升，盤中再站上3,000元大關，一度拉升至3,040元，創下歷史新高，與股王大立光（3008）並列為台股唯二的3,000元級股票，盤中漲幅1.69%。

台股今日再創歷史新高，千元高價股中包括股王大立光、股后矽力-KY、旭隼（6409）、亞德客-KY（1590）呈現上漲攻勢；另外，準千金股中以世芯-KY（3661）的表現強勢，力旺（3529）則是攻上漲停893元，創下歷史新高，朝向900元關卡前進。