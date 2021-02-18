外資升力旺目標價至850元 盤中奔漲停

矽智財IP廠力旺（3529）公布去年第4季財報強勁，瑞信證券指出，5G PMIC、OLED驅動晶片及ISP需求持續成長，預估力旺今年營收大幅成長26%，優於去年力道，明年保持高成長；為此進一步上修財測，目標價自685元提高到850元，利多激勵力旺今（18）日直奔893元漲停價。

瑞信表示，力旺上一季營運碰上晶圓代工價格大漲，營益率仍提高到47.4%，表現穩中透強。今年在晶片需求持續強勁，特別是5G機種PMIC內容升級並擴大採用CIS技術，OLED驅動晶片出貨增加，以及12吋IP穩定滲透，營收增幅更勝去年。

瑞信指出，力旺今、明年營運槓桿改善，也將帶動獲利能力提升。2020年力旺營業費用增加21%，預估今、明兩年成長10%，營益率介於45%-50%，營收複合成長率提高到20%。

瑞信先前預測力旺今年營運，已經反映主要訂單需求，每股純益（EPS）預估13.5元不變，但大幅提高明年的EPS預測至16.7元，本益比同步上修到50倍，目標價因此躍升。