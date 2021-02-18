外資喊買同欣電 首評目標價260元
看準CIS晶圓重組（RW）應用商機爆發，野村證券出具報告，將同欣電（6271）納入研究追蹤，預測手機及電動車CIS需求飛快成長，將推動同欣電獲利大幅提升，2022年每股純益（EPS）上探12元，較2019年有超過三倍的增長；首次評等給予「買進」評級，目標價達260元。
野村表示，同欣電是全球CIS後端製程及電動車CIS封裝領導廠，在全球手機和車市動能復甦，兩大領域應用CIS的需求飛快增加，同欣電營運動能可期。
目前同欣電在手機CIS的份額取得穩定成長，大客戶韋爾半導體（Will Semi）助攻推動解決方案升級；電動車業務受惠CIS封裝、MEMS壓力感測器及LED頭燈專用陶瓷基板需求成長，總營收比重提高到40%。
野村進一步指出，手機採用大尺寸且高解析度的CIS需求增加，同欣電掌握CIS RW技術競爭力，在大客戶韋爾加持下，潛能如虎添翼。韋爾0.7微米像素發展突破，縮短與三星技術距離，上、下半年可望分別在64MP及50MP機種擴大份額，緊接著3、4季拓展0.6微米技術，有望再深入60MP、108MP及200MP。
報告預估，韋爾2020-2023年於手機CIS的份額將從10%提升到17%，同欣電去年中開始提高CIS RW產能超過一倍，今年預期進入輸出優化，順利銜接客戶需求。
車電方面，同欣電已經結盟勝麗，野村預估，勝麗在先進駕駛輔助系統滲透及產能提升，2021-2022年營收複合成長15%，推動同欣電增長。整體預測其今、明年每股純益成長到11.2元、12.9元，較2019-2020年的4.1元、7.8元大幅增加，市場評價看升。
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