ADR下跌 台積電664元開高後翻黑小跌

台積電（2330）ADR周三下跌2.7%作收，今（18）日以664元開出，上漲1元，但隨即在賣壓之下翻黑，一度下滑至656元；聯電（2303）ADR周三收跌3.55%，早盤以平盤57.6元開出後也是下跌，晶圓雙雄早盤走跌。

台積電ADR周三隨費半指數下跌，出現回檔走勢，收跌2.7%，以136.27美元作收，仍較在台灣上市交易的股票溢價15%；外資昨日買超台積電8,960張，投信及自營商也是買超，合計三大法人買超12,134張。

台積電今年第1季財測營收目標約介於127~130億美元，可望較去年第4季126.8億美元高，挑戰單季新高，今日以664元開高，不過經過紅盤日大漲，早盤開高後翻黑，盤中小跌0.3%。

聯電ADR也是收跌，今日以57.6元平盤開出，早盤翻黑，一度下滑至56.7元，盤中跌幅0.86%。