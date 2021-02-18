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台股開盤漲4點 台積電開漲1元
台股今(18)日開盤指數16,366.23點，上漲4點；台積電（2330）開盤價664元，上漲1元。
今日科技指標股開在平盤上下，貨櫃輪的1月營收成長幅度亮眼，陽明（2609）領軍上衝，長榮（2603）與萬海（2615）等股價也隨之走高。聯發科（2454）開盤表現平平，但世芯─KY（3661）衝過900元關卡，力旺（3529）、愛普（6531）及晶心科（6533）等股也跟漲。
第一金投顧表示，由於去年農曆年節期間疫情爆發，使得封關前投資人較為保守面對，今年則與去年相反，開紅盤後在資金回流及政策利多支持下，台股仍有望維持多頭輪動格局。
1月營收已經全數公布，去年財報也將在3月底前陸續公布，投資可選擇財報數字好、評價低且展望正向的個股來操作。在全球車市經歷兩年多的低潮和去年上半年低基期優勢，加上相關利多訊息持續出爐，車用概念股及半導體概念股還是為後市觀察重點。
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