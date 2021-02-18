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春節假期結束 期交所仍維持9檔指數期權保證金不變

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

因應農曆春節假期休市，臺灣期交所於春節期間實施調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金措施，並於開紅盤日視市場狀況公告2月18日一般交易時段結束後各契約的保證金適用金額。

鑑於近期國際股市波動較大，為強化交易人保證金風險承受能力及市場運作安全，期交所今年2月17日公告臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、臺灣50期貨契約(T5F)、臺灣永續期貨契約(E4F)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)、元大台灣50ETF選擇權契約(NYO) 9檔契約適用的保證金金額，維持原春節保證金收取標準，不予回調。

除上列9檔契約，其餘春節假期前公告調高包括金融期貨契約(TF)等11檔股價指數類契約、歐元兌美元期貨契約(XEF)等8檔匯率類契約、臺幣黃金期貨契約(TGF)等4檔商品類契約及標的證券為富邦上証ETF期貨(OAF)等15檔受益憑證之股票類契約保證金，恢復為調整前2月4日的保證金，並自年2月18日一般交易時段結束後起實施。

期貨 春節 選擇權

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