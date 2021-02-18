上市櫃營收 創最強1月

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股上市櫃公司元月業績昨（17）日出爐，受惠遠距商機發燒、蘋果新機拉貨等動能延續，全體繳出逾3.2兆元的好成績，寫下金額為歷年同期最佳、創新高家數139家為歷年同期最多的紀錄。

隨著下游拉貨動能持續熱轉，法人看好，整體上市櫃公司第1季營收有望創同期新高。

上市櫃公司元月營收處處有亮點，在蘋果iPhone 12新機持續拉貨下，供應鏈中，台積電當月營收為1,267億元，月增8%，年成長22.2%，為歷史次高；鴻海衝上5,002億元，為同期最佳，年成長7.2%。

此外，遠距商機帶動NB、PC、伺服器等族群拉貨動能維持高檔不墜，廣達、仁寶、英業達、華碩都有年成長的好表現。

台灣IC設計一哥聯發科、全球半導體封測龍頭日月光控表現也相當不俗，推升全體上市櫃公司元月營收達3.28兆元，雖然月減10%，但仍是歷年同期新高，並較去年同期大增24.4%，淡季不淡。

此外，元月共有139家上市櫃公司營收寫新猷，以產能吃緊的半導體族群為最大宗，共有聯電、瑞昱、晶豪科、聯陽、聯詠、力旺、世芯-KY、德微、天鈺、譜瑞-KY、矽力-KY等近30家。

傳產方面，缺櫃導致海運運價頻傳漲聲的長榮、陽明、萬海，以及進入傳統旺季的汽車、食品股，包括統一、佳格、和泰車等，都是創新高公司的主要分布族群。

就個別公司來看，鴻海是全體公司營收金額最高的公司、達5,002億元；台積電1,267億元居次；廣達與仁寶分別逾900億元，緊追在後。其他單月營收超過500億元的還有和碩、國泰金、大聯大、富邦金、緯創等公司。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理李鎮宇、資深證券分析師林成蔭均認為，由元月台灣製造業採購經理人指數（PMI）表現來看，下游客戶庫存仍在低檔、新接訂單數據維持在高檔，都有助上市櫃公司營運持續向上。

營收 台積電 半導體

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