電子股扮台股引擎 全年有看頭

上市櫃公司元月營收報佳音，展望後市，法人認為雖然變數仍多，但仍看好今年上市櫃公司營收可望正成長、再創新高。就產業別來看，以半導體為主的電子股仍是帶動整體總營收成長的主力，部分去年受疫情重創的產業則可望否極泰來。

上市櫃公司元月整體營收創同期新高，法人預期第1季營收可望繳出歷年同期最佳成績單，並且樂觀期待第1季獲利及第2季營收。

若拉長時間來看，全年營收則有許多不確定因素，疫情進展尤其是關鍵；就產業來說，半導體、伺服器、5G相關、電動車、塑化、航空、貨櫃、觀光等類股營收變化最受矚目。

去年率先喊出台股站上16,800點的群益金鼎證券指出，從基本面來看，疫苗進展促進全球經濟貿易活動，帶動全球經濟成長動能，有利台灣外銷接單與出口，企業獲利動能強。

群益金鼎證券認為，疫情改變營運模式及消費行為，與防疫經濟、宅經濟及資訊安全相關族群持續看好。例如，居家辦公上課趨勢興起，筆電、平板、遊戲機等需求大增。線上新經濟崛起，加速資料中心擴張。即使疫情改善，趨勢已成形，相關需求今年也不會減弱。

此外，疫情也提升對於通訊基礎設施、雲端運算、遊戲等各晶片的需求。國際半導體產業協會（SEMI）發布全球晶圓廠預測報告指出，今年全球晶圓廠設備支出可望成長13%。