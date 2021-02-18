台股衝上萬六 寫六驚奇 外資大買近300億

台股昨（17）日牛年新春開紅盤好彩頭，半導體三大指標台積電、聯發科與日月光投控強漲領頭下，大盤積極趕上國際股市多頭行情，終場大漲559點，是近15年來最亮麗的開紅盤日，並寫下六大驚奇。

六大驚奇包括：加權指數大漲559點為史上大二大、盤中最高16,406點及收盤16,362點雙創歷史新高、台股市值締新猷、成交量為史上第五大、電子相關指數創高、外資回頭大買296.6億元史上第七多。

農曆年長假期間，國際股市與台積電、日月光、聯電等指標廠ADR表現佳，昨日台股牛年開紅盤氣勢強勁，盤中最高上漲604點到16,406點，終場漲勢略為收斂，以上漲559點的歷史第二大或3.5%、收16,362點，雙雙寫下新猷。

市值方面，市、櫃、市櫃合計分別達49.9兆元、4.4兆元與54.3兆元，同創歷史新高，上市成交量擴增至4,230億元，加計上櫃成交量681億元，合計總成交量4,911億元為歷來第五多。

當沖則不如想像中滾出大量，市櫃當沖占比均同步滑落到30%以下，分別為27.4%與29%，同為去年12月1日以來最低。法人指出，這意味著昨日進場的投資人抱濃厚的多頭心態。

外資昨在集中市場終止連三賣超，轉為買超296.6億元，是自2015年4月24日464億元以來最多，居史上單日買超第七大。投信買超6.3億元、連三買；自營商買超70.4億元、連四買，三大法人共買超374億元。

昨日計有26檔個股收盤創新高，其中21檔為電子股、半導體股占了12檔，最引人矚目的是聯發科，盤中最高攻上1,010元，使得台股一度「八千金」同台。

整體電子族群表現積極，帶動相關指數表現，上市半導體指數收在442.56點，上市電子零組件指數收在173.32點，上市電子指數收在854.53點，皆寫下歷史收盤新高。