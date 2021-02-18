六大龍頭股 大摩唱旺

導體進入景氣大循環，台股昨（17）日開紅盤半導體股強勢領軍，摩根士丹利證券指出，目前半導體股展開前所未見的「通膨循環」，帶頭漲價的晶片、代工廠預估到下半年仍供不應求；龍頭廠受惠最大，股價還有大幅上漲空間，首選台灣的台積電、聯發科等六大龍頭廠，投資報酬值得期待。

摩根士丹利推薦的六大龍頭股，包括晶圓代工大廠台積電、亞洲晶片龍頭聯發科、驅動晶片大廠聯詠、記憶體IC設計龍頭群聯、記憶體龍頭南亞科、未來有望挑戰成為「矽晶圓一哥」的環球晶，預估這些龍頭股未來一年都能創造至少一成報酬率，最高超過三成。其中，摩根士丹利同步翻多NAND產業景氣，將群聯目標價提高到460元。

外資圈昨日還有花旗環球證券同步唱多半導體，將環球晶目標價升至880元，追平里昂證的股價預測。花旗看好，環球晶延長收購世創股權，取得股份有望達到65%，2022年每股純益提升到44元；樂觀情境下的股價更挑戰954元，直逼千元。

摩根士丹利指出，半導體漲價從晶圓代工廠延燒到晶片廠，甚至下游封測廠也漲價，進入前所未見的通膨循環。部分市場人士擔心，強勁需求恐導致庫存過多，但調查各次產業通路庫存都在健康水位，終端需求具體且旺盛，特別是晶圓產能供不應求可能持續到今年底。