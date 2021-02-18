半導體領漲 台股閃見八千金
半導體三劍客台積電、聯發科、日月光投控昨（17）日領頭衝，成為台股金牛年開紅盤大漲559點的重要推手。台積電盤中漲逾5%，日月光投控跳空漲停一價到底創新高，聯發科開盤「閃見」千元天價，也讓台股一度首次出現「八千金」。
聯電、矽力-KY、聯詠同步上攻。矽力一度站上3,000元，是大立光之後，台股第二檔曾站上3,000元的個股，聯詠則突破500元整數大關。
台積電昨日挾封關期間ADR大漲逾9%的氣勢，盤中一度攻至668元，收盤漲幅逾4.9%，以663元作收，上漲31元，總市值近17.2兆元，穩居台股市值王。外資昨日回補買超8,960張，三大法人同步站在買方，合計買超1.2萬餘張。
台積電基本面穩健，封關前已釋出首季展望有望逆勢呈現季成長的訊息。以美元計算，台積電今年首季營收估計約介於127億至130億美元，有望優於去年第4季以美元計算營收的126.8億美元，挑戰新高。
聯電台股封關期間ADR創新高，波段大漲逾13%，推動金牛年開紅盤終場上漲4.7元，以57.6元作收，漲幅逾8%，但尚未超越1月25日盤中所創高點58.6元。三大法人昨日同步買超，其中外資連二買超，累計買超約10.7萬張，投信則連六買。
法人看好晶圓代工產能持續供不應求，聯電第1季營運可望淡季不淡，單季營收預計將再創歷史新高。
IC設計族群也活跳跳，聯發科以1,000元開出，盤中一度衝至1,010元新天價，終場收980元、漲30元，總市值達1.55兆元，今日有機會挑戰收盤站穩千元大關。不過，外資持續賣超聯發科，昨天連四賣，但自營商連三買，投信更是連17買。
聯發科去年業績創新高，首度突破百億美元，年增幅度達三成，獲利也創歷史次高，每股純益26.01元，是六年來高點。聯發科估計，本季業績將在964億至1,041億元間，季增8%以內，有望首度挑戰單季千億元營收規模。
聯詠、矽力昨日同步強勢，矽力盤中一度站上3,000元，終場收2,945元，上漲125元。聯詠以跳空漲停開出，盤中雖曾打開，但隨即鎖住，以漲停價526元作收，上漲47元。
日月光投控ADR封關期間大漲近19%，昨日以跳空漲停價116元開出後一價到底，創投控成立來新高價，漲停委買量近3萬張，市值攀升到5,047億元。外資連續三天買超日月光，累計買超2.2萬張。
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