聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體領漲 台股閃見八千金

經濟日報 / 記者尹慧中李孟珊鐘惠玲／台北報導
經過農曆春節休市，台股昨天大漲，再創史上新高。記者林俊良／攝影
經過農曆春節休市，台股昨天大漲，再創史上新高。記者林俊良／攝影

半導體三劍客台積電聯發科、日月光投控昨（17）日領頭衝，成為台股金牛年開紅盤大漲559點的重要推手。台積電盤中漲逾5%，日月光投控跳空漲停一價到底創新高，聯發科開盤「閃見」千元天價，也讓台股一度首次出現「八千金」。

聯電、矽力-KY、聯詠同步上攻。矽力一度站上3,000元，是大立光之後，台股第二檔曾站上3,000元的個股，聯詠則突破500元整數大關。

台積電昨日挾封關期間ADR大漲逾9%的氣勢，盤中一度攻至668元，收盤漲幅逾4.9%，以663元作收，上漲31元，總市值近17.2兆元，穩居台股市值王。外資昨日回補買超8,960張，三大法人同步站在買方，合計買超1.2萬餘張。

台積電基本面穩健，封關前已釋出首季展望有望逆勢呈現季成長的訊息。以美元計算，台積電今年首季營收估計約介於127億至130億美元，有望優於去年第4季以美元計算營收的126.8億美元，挑戰新高。

聯電台股封關期間ADR創新高，波段大漲逾13%，推動金牛年開紅盤終場上漲4.7元，以57.6元作收，漲幅逾8%，但尚未超越1月25日盤中所創高點58.6元。三大法人昨日同步買超，其中外資連二買超，累計買超約10.7萬張，投信則連六買。

法人看好晶圓代工產能持續供不應求，聯電第1季營運可望淡季不淡，單季營收預計將再創歷史新高。

IC設計族群也活跳跳，聯發科以1,000元開出，盤中一度衝至1,010元新天價，終場收980元、漲30元，總市值達1.55兆元，今日有機會挑戰收盤站穩千元大關。不過，外資持續賣超聯發科，昨天連四賣，但自營商連三買，投信更是連17買。

聯發科去年業績創新高，首度突破百億美元，年增幅度達三成，獲利也創歷史次高，每股純益26.01元，是六年來高點。聯發科估計，本季業績將在964億至1,041億元間，季增8%以內，有望首度挑戰單季千億元營收規模。

聯詠、矽力昨日同步強勢，矽力盤中一度站上3,000元，終場收2,945元，上漲125元。聯詠以跳空漲停開出，盤中雖曾打開，但隨即鎖住，以漲停價526元作收，上漲47元。

日月光投控ADR封關期間大漲近19%，昨日以跳空漲停價116元開出後一價到底，創投控成立來新高價，漲停委買量近3萬張，市值攀升到5,047億元。外資連續三天買超日月光，累計買超2.2萬張。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台積電 聯發科

延伸閱讀

台積電好貴買不起 可考慮「小台積」

台股紅盤日大漲 投信：指數還有高點可期

台股飆559.89點 創史上第2大單日漲點

美系外資牛年看好半導體 台積電、聯發科等六台廠入列

相關新聞

台股衝上萬六 寫六驚奇 外資大買近300億

台股昨（17）日牛年新春開紅盤好彩頭，半導體三大指標台積電、聯發科與日月光投控強漲領頭下，大盤積極趕上國際股市多頭行情，...

半導體領漲 台股閃見八千金

半導體三劍客台積電、聯發科、日月光投控昨（17）日領頭衝，成為台股金牛年開紅盤大漲559點的重要推手。台積電盤中漲逾5%...

台股飆漲559點 13年來最強紅盤 專家籲戒慎恐懼

春節連假期間國際股市連番大漲，台股昨天牛年開紅盤，展開補漲行情，指數大漲五五九點、漲幅百分之三點五四，創下二○○九年以來...

六大龍頭股 大摩唱旺

導體進入景氣大循環，台股昨（17）日開紅盤半導體股強勢領軍，摩根士丹利證券指出，目前半導體股展開前所未見的「通膨循環」，...

電子股扮台股引擎 全年有看頭

上市櫃公司元月營收報佳音，展望後市，法人認為雖然變數仍多，但仍看好今年上市櫃公司營收可望正成長、再創新高。就產業別來看，...

上市櫃營收 創最強1月

台股上市櫃公司元月業績昨（17）日出爐，受惠遠距商機發燒、蘋果新機拉貨等動能延續，全體繳出逾3.2兆元的好成績，寫下金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。