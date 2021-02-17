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台積電好貴買不起 可考慮「小台積」

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
由台積電領軍的半導體相關產業持續看好，從各種研究管道研判，未來仍有成長機會，然短線上波動相對大，且高價股在投資上也相對不親民，小資族越來越難入手。圖／聯合報系資料照片
由台積電領軍的半導體相關產業持續看好，從各種研究管道研判，未來仍有成長機會，然短線上波動相對大，且高價股在投資上也相對不親民，小資族越來越難入手。圖／聯合報系資料照片

台積電領軍的半導體相關產業持續看好，從各種研究管道研判，未來仍有成長機會，然短線上波動相對大，且高價股在投資上也相對不親民，小資族越來越難入手。富邦科技(0052)ETF經理人楊貽甯表示，與其盤中買台積電零股，不如選擇成分股有超過7成是台積電的科技ETF。

楊貽甯舉富邦科技ETF為例，與台積電每股高達600元相較，除了入手價十分親民之外，最重要的是ETF有造市商維護，買多買少都有流動性，要定期定額投資也非常方便，想要投資台積電，可選擇有「小台積」之稱的科技ETF，對小資族更有利。

楊貽甯指出，近期台股因指數位居歷史高檔區間，短線調節壓力難以避免，但台股格局已與往年不同，基於基本面有力支撐下，加上農曆春節期間國際股市也大多上漲，台股下檔空間相對有限，中期偏多格局不變，故預期在整理過後，仍有望延續向上走勢。

儘管國際上疫情仍然嚴峻，但隨著疫苗的推出且持續施打之下，預期未來疫情將漸漸受到控制，全球的製造業及需求也持續溫和回升，終端市場需求強烈，半導體等科技產業前景看佳，除了持續缺貨並帶動相關產業鏈一波漲價潮之外，加上5G網通的升級、電動車的成長、英特爾以及蘋果新機的銷售預期，有助海外訂單持續成長，台股企業獲利可望持續上修。

根據台積電法說會表示，5G、HPC、車用新應用帶動下，預期未來三年將進入高速成長期，年複合成長性將達10~15%，再度彰顯台灣將是下一波科技風潮最主要的受惠者。

楊貽甯表示，在台積電帶動下，未來科技產業也將延續多年獲利提升行情，台股未來3~5年將受惠5G、HPC(高效能運算)、AIOT(人工智慧物聯網)，以及中國國產化替代效應兩大趨勢，2021年台股企業獲利即將進入加速期，預期整體獲利將強勢成長15~20%。

值得一提的是，台股經過多年的產業競爭、整併後，整體企業競爭力已是大幅躍進，高價股檔數創下新高，台積電市值一度進入全球前十大之林，將帶動台股重新評價提升行情，台股指數目前尚未反映未來的潛在成長性，楊貽甯預期，未來3年台股將複製2014~2017年4G升級潮帶動的Re rating與企業獲利成長行情，2021年台股指數將挑戰新高。

楊貽甯建議，投資人可靜待台股指數震盪整理之際，逢低可伺機酌量進場佈局，以掌握科技股成長契機，或作為資產配置中的攻擊部位，以優化投組長期表現。投資科技主題ETF仍是現階段較佳的存股選擇，且採定期定額布局更能分散風險。

台積電 台股指數 ETF

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