外資買超近300億元 買超聯電居冠

台股牛年開紅盤首日，外資買超296億元，其中以買超聯電(2303)8.2萬張居冠。

外資今(17)日買超前十大個股及數量，依序是聯電8.2萬張、長榮3.9萬張、富邦VIX3.5萬張、群創3.5萬張、永豐金2.6萬張、街口布蘭特油正2 2.4萬張、兆豐金1.9萬張、陽明1.9萬張、中壽1.4萬張與富邦金1.4萬張。此外，也買超 台積電8,960張。

第一金投顧董事長陳奕光說，外資先前持有期貨淨空單約2萬張，先前操作偏空，台股在農曆封關期間，台積電ADR卻大幅上漲，逼得外資強力回補，後續須觀察美國十年公債殖利率變化是否會到1.45%， 以及新台幣每日盤中對美元匯率是否會到28.5美元。如果有達到這些數據水準，就要留意外資是否轉回美國，並且由股市轉向債市。

國泰證券證期處協理吳佩奇說，今日外資在期貨淨空單減少約3千張至1.7萬口，略為降低空單，現貨則回補近300億元，態度雖不再偏空，但並未明顯轉多，可能還是會隨盤勢走向調整操作，後市仍有待觀察。