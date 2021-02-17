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牛市狂犇！台股飆漲559點收16,362點 市值挑戰50兆元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日大漲559.89點作收，收盤指數16,362.29點，成交量4,131.77億元。聯合報系資料照
台股今日大漲559.89點作收，收盤指數16,362.29點，成交量4,131.77億元。聯合報系資料照

牛年開紅盤首個交易日，台股今(17)日大漲559.89點作收，收盤指數16,362.29點，成交量4,131.77億元。盤中指數與收盤指數再度創下新高，上市公司整體市值也挑戰50兆元。

台股今日早盤在台積電（2330）領軍之下，曾勁揚300點以上，盤中第一小時就爆出2,000億元，投資人雖擔心成交量擴增過速，但投資人警戒後，量能適度萎縮，終場雖突破4 ,000億元，仍在投資人可接受範圍。

今日盤中仍以半導體股為主流領軍，IC設計股也居強勢地位，矽力-KY（6415）突破3,000元關卡，聯發科（2454）突破千元關卡曾一度擠身千金股之列，世芯-KY（3661）、金麗科（3228）等也亮燈漲停。比特幣攻至5萬美元，激勵挖礦概念的撼訊（6150）、青雲（5386）及麗臺（2465）等股，開盤就跳空漲停。市場關注的貨櫃三雄在陽明（2609）漲停領軍下，長榮（2603）及萬海（2615）接近尾盤也攻上高價。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今日可視為換手量，目前仍看好半導體晶圓4雄、IC設計、電動車概念、以凱美為主的被動元件，此外，高爾夫球頭、自行車、貨櫃輪、營建與金融類股也看好其後市。

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