美系外資牛年看好半導體 台積電、聯發科等六台廠入列

美系外資看好半導體，點名看好8家公司，台股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、群聯（8299）、環球晶（6488）、南亞科（2408）等6家公司入列，全都給予加碼評等，台積電目標價708元，聯發科目標價1,090元；同時獲得點名看好的還有港股華虹、美股ACMR。

台股今（17）日牛年開紅盤，指數開高走高，一舉攻上萬六，盤中大漲逾500點，再創新高，台積電大漲帶動指數上攻，美系外資點名看好的公司也是強漲，聯詠、環球晶盤中漲停，聯發科、群聯、南亞科漲勢也強。

美系外資認為，半導體漲價，將推升相關公司的獲利表現，在終端需求和通路庫存水位健康下，預估晶圓代工供需吃緊恐將延續一整年。

美系外資給予6家台灣半導體廠加碼評等，目標價部分，台積電上看708元，聯發科上看1,090元，環球晶上看840元，南亞科上看114元，聯詠目標價上看606元，群聯上看460元。