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環球晶收購世創順利、盤中攻漲停 中美晶也同慶

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）公開收購德國同業世創（Siltronic）股權案，在跨過最低門檻之後，將收購期間再延長兩周，從2月16日起至3月1日止，以取得更多股權比例。環球晶收購世創案成立，今（17）日激勵其盤中股價攻上漲停，母公司中美晶（5483）股價也同慶，漲逾半根停板。

環球晶在收購世創股權案公布之前的最後一個交易日，收盤價為508元，而後演出慶祝行情，到鼠年封關時股價以634元作收，波段股價最高是於1月11日盤中來到757元，今日盤中則攻至漲停價697元。

同時，環球晶的母公司中美晶也母以子貴，1月初股價攻至波段高點184元，封關價為155元，今日盤中股價最高來到168元。

環球晶收購世創股權案，環球晶在前一段公開收購期間，也就是去年12月21日至今年2月10日止，共已取得世創56.92％股權。

環球晶在此案最一開始提出的收購價格，原為每股125歐元，收購期間是到1月27日截止，但在今年1月下旬兩度抬價，先是調高到140歐元，而後又抬升到145歐元，並延長收購期到2月10日為止。

如果環球晶最終拿下世創100％股權，包括自行購股與公開收購，要付出的價金總額估計約有43億多歐元，而以該公司目前掌握世創56.92％股權來計算，粗估要花費超過24億歐元。

環球晶 中美晶

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