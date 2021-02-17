環球晶擴大收購 外資升目標價至880元

環球晶（6488）延長收購世創以獲取更多股權，花旗環球證券報告指出，此舉有利市場認同雙方成功結盟，進而推升環球晶獲利，推估環球晶將取得世創65%的股權，每股純益（EPS）上探44元，目標價提高到880元，追平里昂證券喊出的880元目標價，並列市場對環球晶最高股價預測。

摩根士丹利出具環球晶報告，也重申看好的「優於大盤」評等，目標價840元。利多激勵環球晶今（17）日開盤直奔漲停697元，交易量突破4,000張。

花旗指出，環球晶宣布收購後股價一度回落，反映結盟雖然利大於弊，還是有投資人擔心破局，為此環球晶已提高對世創的收購價達145歐元，15日又宣布延長收購來獲取更多股權，對於市場信心強化絕對是利多。

花旗分析，環球晶短線將反應利多上漲，但即使如此，仍未充分反映併購效益，預期完成收購後還有買盤進一步反映成長性。初步推估環球晶以50%的現金及50%的股權，取得世創65%的股份，股本將稀釋15%，2022年每股純益達44元。

花旗補充，若環球晶能取得多達75%的世創股權，股本稀釋可能超過30%或更多，換算2022年每股純益下滑到36.6元、或更低，但長線結合世創資源仍提升環球晶營運能力。目前暫維持對其去、今、明年每股純益29.9元、34.5元、36.9元預估，本益比拉升到20倍，目標價830元升至880元。