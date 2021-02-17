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日月光ADR封關期間大漲近2成 盤中股價鎖漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
圖為日月光半導體準備進生產線封裝的十二吋晶圓。本報資料照片
圖為日月光半導體準備進生產線封裝的十二吋晶圓。本報資料照片

半導體上下游去年下半年就出現供貨吃緊、調漲價格，今年以來情況並未紓解，半導體廠商紛紛上修今年營運看法，在台股春節休市期間，封測股龍頭日月光投控（3711）ADR大漲19.56%，今（17）日該股開盤之後直接跳空鎖住漲停板，盤中逾1.7萬張委買單高掛在漲停價。

去年開始全球半導體從上游的IC設計、晶圓代工、封裝測試到下游的記憶體，一路都出現供貨吃緊、調漲價格情況，日月光控股旗下的日月光及矽品更是全球封測重量大廠，去年打線封裝產能早早就塞滿，不僅漲價並積極再購入逾千台新設備，以因應今年強勁需求，因此，今年市場法人也普遍看好日月光投控全年營運可望更上層樓。

股價表現上，由於在台股春節休市期間，日月光ADR大漲近2成之多，今日台股一開盤，日月光投控股價就以跳空漲停開出，今日漲停價來到116元，股價再創下該股的歷史新高價。

以月線來看，在外資已連續大買日月光控股5個月、投信法人也已買超2個月的情況下，技術面及籌碼面均有利日月光控股後市股價再向上攀升。

在日月光投控的強勢鎖住漲停下，再加上今日台股指數一度大漲逾470點，其餘封測股也都具強勢上漲表現，包括京元電（2449）、頎邦（6147）、華泰（2329）及南茂（8150）等股，今日早盤股價也都上漲3%以上，在電子族群中，今日封測股整體表現相對強勢。

日月光 封測股 台股指數

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