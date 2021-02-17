台積電領軍半導體走揚 群益投顧：關注3+2王

台積電（2330）今（17）日開盤後，曾走揚至667元，漲幅約5.5%。台積電持續帶領半導體族群走揚，群益投顧表示，半導體的主流地位馬上更換機率不高，半導體應該還是近期主流，除觀察台積電等3檔是否跟上ADR價格補漲，外加關注2檔聯發科（2454）、環球晶（6488）。

群益投顧表示，聯發科看好隨著5G手機換機潮爆發，將助攻聯發科5G晶片開始放量，2月9日公布1月營收353.33億元,創單月歷史次高。

矽晶圓大廠環球晶 2月15日宣布公開收購世創(Siltronic AG)案已取得56.92%股權，達成最低收購股權比例門檻，公開收購期間將延長兩周至德國時間3月1日，不排除可達到公司原來期望拿到的65%股權比例，將提升未來議價能力。

此外，拜登政府承諾積極解決晶片荒,各國半導體自主化趨勢下，設備商未來數年可望受惠擴廠：應材、ASML相關供應鏈：家登（3680）、京鼎（3413）、帆宣（6196）、翔名（8091）及瑞耘（6532）都是可留意標的。