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聯發科開盤躍過千元 暫居八千金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

聯發科（2454）今（17）日開盤直接躍過千元關卡，開盤價為1,000元，並走高至1,010元，暫時擠入八千金股之列。

IC設計股今日開盤走勢銳不可擋，聯發科開盤衝過千元關卡，開盤10分鐘的成交量即約3,000張，不過，逢高也有賣壓出現，一度滑落至990元之下。

矽力-KY（6415）今日開盤後也衝高到3,000元關卡，帶動整體IC設計股氣勢，聯詠（3034）更直接挑空漲停，其他如世芯-KY（3661）漲幅超過9%，力旺（3529）、愛普（6531）、創意（3443）及金麗科（3228）等同族群表現也相當強勢。

第一金投顧董事長陳奕光表示，IC設計族群已依循雁型理論的走勢，同族群中，會出現一檔指標股領軍飆漲，其他個股隨後跟上，當指標股漲幅持續收斂時，就會出現另一檔新指標股領軍，帶領整個族群走強，這現象會在今年更為明顯；尤其美國對中國科技封鎖戰未緩和前，IC設計股漲勢將會持續下去。

聯發科

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