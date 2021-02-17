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牛年開紅盤！台積電開盤663元 台股勁揚395點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日為牛年開紅盤日，開盤指數16,197點，大漲395.05點。聯合報系資料照
台股今日為牛年開紅盤日，開盤指數16,197點，大漲395.05點。聯合報系資料照

台股今(17)日為牛年開紅盤日，開盤指數16,197點，大漲395.05點；台積電（2330）開盤價663元，上漲31元。台股指數開高後也持續走揚至16,305點再創歷史新高。

台積電大漲拉抬加權指數勁揚，ADR漲幅大的日月光（3711）開盤漲停至116元，聯電（2303）也上揚超過7%，聯詠（3034）、天鈺（4961）、撼訊（6150）、高端疫苗（6547）、第一銅（2009）、台橡（2103）、青雲（5386）及麗臺（2465）也亮燈漲停。

第一金投顧表示，年節期間的台積電、聯電及日月光 ADR 股價皆有表現，今日開盤指數將再戰萬六關卡。雖然封關前外資持續調節，融資餘額也持續減少，不願抱股過節；但開紅盤後在資金回流及政策利多支持下，台股仍有望維持多頭輪動格局。

第一金投顧說，由於去年財報及今年1月營收將持續開出，投資可選擇財報數字好、評價低、且展望正向的個股來操作。在全球車市經歷 2 年多低潮和去年上半年低基期優勢，加上相關利多訊息持續出爐，車用概念股及半導體概念股還是為後市觀察重點。

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