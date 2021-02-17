台股即將開紅盤 謝金河：今年應該不會漏氣

今天開工日，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，牛年台股紅盤一定比鼠年好。

農曆新年長假結束了，他說，台股年節休假日是全球最長的股市，台股即將開紅盤，看起來上漲機率在九成以上，可望是一個好的開始。若拿來跟去年相比，今年的狀況可能跟去年相反。

謝金河說，去年台股在元月20日封關，指數上升28.42，大家回家過年，元月23日驚傳武漢封城，疫炎疫情擴散至全球，大家排隊搶購口罩。股市在元月30日開紅盤，指數以11933.23開出，收盤殺到11421.74，指數大跌696.97，跌幅5.75%，此後指數跌多漲少，到3月19日國安基金宣布進場護盤，指數殺到8523.63才止跌。

他表示，今年農曆新年前，部桃院內感染一度令大家擔心，如今看起來度過難關。大家歡樂過新年期間，全球股市全面上漲，最令人驚嘆的是日本股市連續大幅上漲，寫下30714.52的30年新高，台股封關這段期間，日經指數上漲6.15%，香港上揚3.64%，上海A股上漲4.38%，最厲害的是費城半導體指數大漲7.03%。

謝金河說，這段期間，全球半導體股大漲，台灣在美國掛牌Adr的台積電上漲7.73%，一度創下139.805美元的天價，值得一提的是，TSMC Adr股價首度超越蘋果。而台股在美股adr殺出兩匹黑馬，聯電adr漲到1.84美元，大漲14.07%，日月光半導體(Asx)大漲19.56%，在台灣約兩個漲停板，看起來紅盤日，半導體股可望氣勢如虹。

而外界關注的貨櫃航運，謝金河說，馬士基財測偏保守，一度讓股價出現回檔，但16日香港股市開盤，中遠海控股價大漲12.78%，海豐國際創下21.8港元新天價，看起來貨櫃航運股也不會太差。

「去年台股開紅盤，大家臉色蒼白，今年台股應該不會漏氣！」謝金河說，今年第一季，全球經濟基期最低，各國可望出現亮眼的成績，股市首季在基本面加持下，會有不錯的表現機會。