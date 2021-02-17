台股開紅盤 法人喊衝萬六

台北股、匯市今（17）日金牛年開紅盤，在台股封關期間，美股四大指數、陸日韓等主要亞股全面上漲，台積電、日月光投控ADR等半導體族群也強漲，法人圈預期大盤有機會再次挑戰「萬六」大關。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清、華南投顧董事長儲祥生都認為，台股今日可望開高且收紅，盤中若能上漲197.6點即衝上16,000點；至於收盤是否能站穩萬六，則要看獲利了結賣壓是否提前出籠。

根據台新、統一、第一金等大型投顧的統計，從5日台股封關到12日為止，費城半導體指數表現最強勢，上漲7%，那斯達克指數上漲2.3%居次，道瓊、S&P500指數也分別上漲1.2%、1.6%，四大指數全都創歷史新高。在主要亞股中，日股、上證、港股、韓股8日以來都上漲，以日股漲5.8%最強，站上30,000點，是逾30年來的新高，主要受惠於去年第4季國內生產毛額（GDP）表現優於預期。

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在台股封關期間，統計至12日為止，台股ADR中以日月光投控表現最強勢，大漲19.5%，聯電ADR漲14%，台積電ADR也有8%的漲勢。在美國四大指數的主要成分股中，應材漲13%、Nvidia漲9.4%、美光漲8.3%，其他漲幅超過5%的還有超微、艾司摩爾ADR、恩智浦半導體、惠普、英特爾等。

以台積電為首的半導體類股眾望所歸，是台股攻占萬六的關鍵。電動車、5G等相關科技股也有望強勢。在台股封關期間，國際油價漲5%，衝到13個月來新高，也有利於塑化股今日走高。

台新投顧及第一金投顧都認為，在開紅盤日時，還需留意在近期操作多空不明的外資動向，也需留意封關日押寶的搶短賣壓。在台股封關期間表現強勢的美股個股，主要集中在半導體族群上，且由日月光投控、聯電、台積電三檔ADR強勢演出的走勢中，因ADR與現貨溢價幅度擴大，預期晶圓代工、封測、記憶體、半導體設備等族群可望帶動台股新一波攻勢，有利行情再探萬六大關。