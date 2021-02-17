上市櫃元月營收 132家創高

上市櫃公司元月營收陸續出爐，至昨（16）日為止，已公布公司的總營收金額已達3.07兆元、創歷年同期新高，創新高家數達132家，持續挑戰近年紀錄。

根據CMoney統計，到昨日為止共約1,640家、九成四的上市櫃公司已公告元月營收，合計總金額達3.07兆元，儘管較去年12月衰退15.7%，但仍是歷年同期最佳，年增率為24.7%。

元月營收創新高企業已達132家，兆豐國際投顧董事長李秀利表示，科技電子貨類出口持續創新高，元月出口值達342.7億美元，創歷年單月新高，凸顯元月台股基本面動能強勁。

在此次較短的農曆年假時間下，預估整體第1季業績將優於預期，創新高家數可望挑戰2018年的146家，改寫新猷。

細數元月營收創新高的族群產業，涵蓋半導體、電子零組件、通信網路等電子股，以及汽車工業、食品、航運、百貨等傳產股。整體來看，則以半導體上游供應鏈占比最高。

華南投顧董事長儲祥生分析，5G、汽車電子、高速運算、物聯網帶動半導體產業大好，推升相關供應鏈營收表現。

遠距商機供應鏈為另一個營收創新高的常客，李秀利指出，全球疫情未解之前，遠端辦公、遠距教學及宅娛樂等應用將持續開展，其中，筆電訂單狀況佳， 需求可延續至第2季，相關零組件出現供不應求的狀況。