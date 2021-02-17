政府基金買股 1,750億上膛

台股蓄勢待發，今年台股中長線多頭格局可期，勞動基金及退撫基金也看好台股後市，今年合計有1,750億元布局台股，將伺機進場，鎖定產業有前景、收益率和流動性佳的大型權值股。

展望今年台股後市，勞動部勞動基金運用局指出，受惠於全球貨幣政策寬鬆，資金動能持續推升台股指數，基本面亦有半導體供應鏈及5G商機支撐，整體企業獲利可望維持成長趨勢，台股中長線多頭格局可期。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，拜市場資金寬鬆之賜，台股動能仍在，勞動基金追求穩健成長，因此布局台股會著重挑選產業有前景、收益率佳、流動性佳的個股，符合上述三條件多為大型權值股。

根據新制勞退基金公布持股半年報，去年底新制勞退基金持有前十大個股，包括：台積電、聯發科、台達電、鴻海精密、聯華電子、中華電信、國泰金、富邦金、大立光、廣達電腦。

她表示，勞動基金每年以增加2,100億元速度成長，將持續推動多元投資，勞動基金運用局今年也會積極布局國內股市，預計下半年至少辦理一次絕對報酬型國內委託，規模約400億元。

勞動基金目前已決標、未撥款有台灣永續指數140億元、絕對報酬型640億元。此外，尚有已決標350億元，因受到前勞金局國內投資組長游迺文涉貪案影響，至今未公告。

公務人員退休撫卹基金也看好台股。長期以來退撫基金國內外布局約各占一半，退撫基金管理委員會表示，今年資產配置規畫，國內占比將較去年提升1.7個百分點，突破一半以上，主要是對台股較積極，「今年國內會多一點、股優於債」。

退撫基金表示，將視情況決定是否於下半年規畫國內股市委外招標案。目前仍有已決標未撥款，包括絕對報酬40億元、相對報酬180億元，合計220億元今年可布局台股。