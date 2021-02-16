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12檔股價領先創高股 紅盤攻堅指標

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

台股元月底拉回月線換手成功，金牛年蓄勢再戰16,238點前波高點，法人認為群創（3481）、中壽等12檔股價在封關日勇於收紅，並領先創今年新高個股，憑藉技術面、籌碼面優勢，將是年後帶領多頭上攻的主力部隊。

群益投顧分析，自去年11月以來，台股只要回測月線都是波段買點，目前指數仍守穩於上升軌道，由於農曆年後月線扣抵將升至15,550點附近，如果開紅盤能在月線以上延續攻高氣勢，將有機會維持盤堅格局。

台新投顧副總經理黃文清指出，農曆年前長假賣壓出籠，盤中走勢震盪劇烈，但逢低承接買盤卻不弱，部分個股更強勢創波段新高，顯示特定「聰明錢（smart money）」已提前進場卡位。

統計台股2月5日封關當日，股價收盤領先改寫今年以來新高的個股共69檔，其中，包括群創、中壽、日月光投控、金居、中光電、致伸、盛群、晶技、天鈺、高瑞疫苗、聯詠、南電等12檔個股，封關當周獲得法人買盤挹注逾2,500張，技術面、籌碼面均有利於年後短多進一步發動攻勢。

面板族群受惠於居家上班等宅經濟商機，營運紛紛繳出亮麗成績單，群創去年第4季稅後純益達101億元，法人預期產業供需轉佳，將使未來二年維持獲利，至於有鴻海、聯電集團奧援的驅動IC廠天鈺、聯詠，產能供應無虞，5日股價雙雙攻頂，並締造歷史新猷。

5G概念股中，銅箔廠金居受惠於高頻高階及汽車市場需求暢旺，去年第4季稼動率呈現滿載，法人並看好英特爾Whitley平台拉貨效應，以及超微新品上市，近期股價震盪走高，而南電也因伺服器、基地台需求強勁，在ABF基板三雄中，股價姿態最高。

致伸積極轉向毛利率較穩定的中型客戶，並透過聚焦高階聲學領域，未來獲利能力改善可期，且具有遠距商機、特斯拉（Tesla）等熱門題材，自去年11月以來外資持續進場吃貨，股價一路盤堅。

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