台積電、聯電、日月光投控ADR大漲 半導體成明日要角

台系半導體供應鏈營運利多持續釋出，相關標的蔚為多方主流。農曆過年期間，台積電（2330）、聯電、日月光投控ADR持續上揚，有望帶動半導體股開盤表現，法人看好牛年半導體電子股仍為投資主角，中長期股價有走揚的空間。

聯發科推出支援毫米波5G晶片，並打入爾機場Beats供應鏈，預計將挑戰千元股價，比價效應也將帶動如世芯-KY、力旺、愛普、昇佳電子、瑞昱等高價IC設計股行情。

晶圓代工產業上，因晶圓代工產能嚴重吃緊，相關產製品有機會漲價，如MCU廠盛群產品報價調漲15%，其餘如聯陽、聯電等也為焦點。

宏遠投顧副總理理陳國清表示，農曆過年期間台積電美股ADR股價大漲，台積電股價在開紅盤將會強勢表現；此外，聯電美股ADR股價也大漲，預期開紅盤聯電股價應能強勢表現，而當聯電股價敢漲，其他低價半導體股也才敢漲。

需留意的是，許多三線的低價半導體股股價有跑在基本面之前，獲利跟不上股價，因而仍須慎選股票。

華南投顧董事長儲祥生則指出，從台積電的角度觀察，產業基本面並沒有太大的變化，法說會釋出對高階製程需求樂觀的看法依舊，惟台積電目前股價已充分反映今年晶圓代工產業的成長性，與其本益比的大幅拉升。

整體而言，全球科技產業進入高速成長期，即使台積電股價進入中段整理，其他電子權值股應有機會維持多方輪動架構，提供加權指數下檔強勁支撐。