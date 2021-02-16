營建股兩利多 牛年看俏

農曆年前傳出元月看屋人氣與成交同步下滑，惟投顧法人看好農曆年後營建股擁兩大利多，包括年節後開工及329檔期帶動，台灣房市熱度有望回升，有利營運股開紅盤後表現。

統計今年1月預售屋推案量、新成屋供給量與成交組數三大數據同步下滑。投顧法人分析，數據不佳主因應與年節將近，疊加去年12月政府打炒房政策出台，房屋需求者觀望有關。

本國投顧法人表示，長期來看，台灣低利率政策持續，利於供需雙方回流市場；另一方面，節節攀升的地價及營造缺工問題持續推升建築成本，房價下跌有限，台灣房市仍將維持溫和上漲格局，其中住宅、商用不動產及土地市場將維持升溫態勢。

市場關注熱點包括台積電擴廠、北市商辦、各大科學園區與重大交通建設周邊土地及都更改建。考量2021年台灣房市仍維持穩步回溫，加以短線隨年節後開工及329檔期帶動，對整體營建產業及相關公司維持看法相對正向。

本國投顧法人看好冠德（2520）、興富發、潤隆等個股表現空間。以基本面看，冠德元月合併營收12.47億元，年增45.4%，去年全年營收271.8億元，創歷史新高，主要受惠第4季三大建案完工入帳，包括大坪數的「泰景」、定位小坪數的「泰極」及總銷金額達80億元「創新殿」。

展望今年，冠德預計推出百億元的「太子汽車三重舊廠都更案」及台北市北安路都更案，另外還有三重F案、三重J案，成屋銷售的「台中捷運G8」，五案總銷上看160億元。