台股繼續戰 金牛年上「萬七」的關鍵

台股鼠年在外資買超、台積電（2330）領軍下，指數上漲3,683點。展望金牛年，法人預期，仍有高點可期，但能否突破「萬七」大關，外資與台積電，將是兩大、甚至是唯二獨大的關鍵。

台股鼠年行情的最大功臣，非台積電莫屬，此般氣勢延續至今年1月、股價頻創新高時，也帶動指數寫下16,238點歷史新高，但自1元上旬過後，14日法說會前即出現豬羊變色的跡象，尤其是在英特爾釋放將延後委外釋單後，外資加速對台積電提款，總計1月至今，外資賣超台積電19.7萬張、賣超1,255億元，超過同期間外資對整體台股賣超1,068億元的金額，也就是外資對台積電接下來的多空態度，將決定台股後市走勢。

且根據多家法人機構的統計，外資對台積電持股張數，已由鼠年之初2,030萬張水準，一路降至封關時的1,964萬張，鼠年賣超55.9萬張，而且與新冠風暴時期的水準相當。

分析師並指出，從外資持股變化與股價走勢比對，當台積電在去年12月突破500元開始，外資持股增加的幅度已明顯放緩，1月中旬突破600元時，則是波段加速提款的開端。

目前許多法人在前往政府基金、壽險機構報告第1、2季、全年行情時，展望偏向樂觀，不少大型法人機構已將全年指數目標上修至17,000點。

政府基金代操法人分析，台股要站上萬七大關，一定需要外資與台積電股價的配合，但台積電與外資動向在目前又似已成為連體嬰，加上許多機構法人給予其目標價的基礎也是加計未來二、三年的獲利表現在內，以及目前本益比已逾30倍，遠高於三星約20餘倍、英特爾約11~12倍下，也就是除非台積電基本面再傳重大利多，例如英特爾將加速釋放委外代工等，來扭轉外資態度，才有利指數上攻、並站穩萬七大關。