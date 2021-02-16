牛年台股 一個人的武林走向「眾星拱月」

金鼠年台股是全球股市最大亮點之一，在新冠疫情帶動的衝擊與商機中，行情一度殺破萬點、來到8,523低點，再到以15,802點寫下歷史封關新高，其中，最主要是由台積電（2330）撐起一片天。展望金牛年，法人預期，行情將由「一個人的武林（台積電）」走向「眾星拱月」。

鼠年之初，受新冠疫情衝擊，全球經濟陷入衰退的窘境中，台股在開春後，行情也一路「萬二」大關下殺至8,523點才告止跌，隨後在台積電的領軍下，不僅重回萬點、在封關前還寫下16,238點歷史新高，而整個鼠年指數上漲3,683點、漲幅30.4%，上市市值來到48.1兆元，大增11.35兆元。

其中，台積電一家增加的市值即達7.7兆元，貢獻指數漲點達2,514點，占鼠年指數漲點接近七成。

排名第二的聯發科貢獻點數273點，幾乎只為台積電1/10，其他聯電152點、台達電107點、鴻海95點、矽力-KY52點、聯詠、南電與瑞昱分別在49~39點。

市值在增加的部分，聯發科增加8,446億元、聯電4,690億元、台達電3,325億元、鴻海2,939億元，矽力-KY、聯詠、南電、瑞昱、日月光投控、國巨則分別在1,000~2,000億元。

市場細算，如果台股如果沒有台積電，鼠年封關指數不過約在10,500點而已，全年指數僅上漲1,253點，漲幅縮減為13.5%，意即鼠年台股為台積電「一個人的武林」。

台新投顧總經理李鎮宇、富邦投顧董事長蕭乾祥、第一金投顧董事長陳奕光指出，台股牛年將再創新高，但漲勢結構可能不再由台積電一檔獨舞，雖美中對抗已成定局，半導體是美中科技戰核心、也是牛年股市交投重心，但隨著美國聯準會、歐洲央行、日本、中國大陸、英國等全球主要經濟體持續貨幣寬鬆下，台股將呈現另一番面貌。

隨著疫苗普及，不但進度落後的5G建設將加速，景氣循環相關的汽車、塑化、鋼鐵、水泥產業也將隨全球經濟脫離谷底，股市不再台積電一檔獨舞，隨市場預估台股今年獲利將成長逾一成下，5G、星鏈計畫、汽車、塑化、鋼鐵、水泥等族群也有望獲得青睞下，盤面將為「眾星拱月」。