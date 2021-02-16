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金牛年開紅盤 看外資攻守兼具股

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北即時報導
金牛年開紅盤外資攻守兼具股
金牛年開紅盤外資攻守兼具股

鼠年股市亮麗封關，金牛年狂奔而來，未來最具影響台股走向仍屬外資。法人表示，從外資今年來買超、且股價漲幅在二成以內如友達、中壽等個股，相對兼具攻守性質，可做為明（17）日金牛年開紅盤操作參考。

法人指出，外資今年來為買超的個股，顯示在外資青睞下的後市漲升潛力仍可期待，而且這些個股在今年來的股價漲幅未逾兩成，若遇利空衝擊，開始後遭到的獲利了結賣壓相對較小。

根據上述條件篩選，外資今年來至今累計買超逾1.7萬張計有30檔個股，以具漲價題材者較多，但漲幅在兩成以下者則僅16檔。其中，中鴻與東和鋼鐵因先前急漲而有獲利賣壓出籠，股價拉回修正幅度相對較深；鴻海、日月光投控、致伸與義隆等股雖也是外資連兩月買超個股，但今年漲幅已超過兩成，累積的潛在獲利賣壓相對較重。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股動向牽連到外資對台股進出操作，觀察封關期間的美股變化是首要考量，因此，外資今年以來的布局相對重要，除非美股有較大幅度修正，否則以現階段局勢對台股開紅盤仍呈現樂觀氛圍。

永豐投顧總經理李學詩分析，台股已於1月底提前修正，預期明天開紅盤後，只要台灣新冠肺炎疫情的不確定性解除，資金將逐漸回籠，大盤走勢將一掃觀望開始揚升，有機會挑戰先前的高點。開紅盤後消息面偏多，惟目前拜登紓困計畫正歷經協商，可留意的個股以防禦型族群為主，如具備低本益比及高殖利率的伺服器組裝廠、鋼鐵龍頭股，5G相關則續推晶圓代工、IC設計龍頭，PCB相關族群則看好運用於伺服器需求，與5G基站相關個股。

安聯投信則表示 台股今年企業獲利增長有望來到22.8%左右，較前一個月預估值再上修，其中，電子業約為25%，非金電則因為去年基期較低緣故，獲利成長有望來到45%左右。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，農曆春節即將來臨，目前看來終端市場對於智慧型手機、筆電及受惠於宅經濟相關3C商品需求持續強勁，顯示缺料、缺貨題材有望延續，上游產能持續吃緊，基本面持續樂觀。

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