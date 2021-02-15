合一氣喘新藥 向美國FDA提出二期臨床試驗審查申請
合一(4743)發布重訊表示，自主研發的Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，向美國食品藥物管理局（FDA）提出嚴重氣喘二期臨床試驗審查申請。
合一表示，Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A用於治療嚴重氣喘；預計進行所有研發階段為：二期臨床試驗/三期臨床試驗/新藥查驗登記審核。
合一說，FB704A已完成美國一期臨床試驗，獲得完整藥動學參數，並初步驗證其安全性與人體藥理活性，針對嚴重氣喘提出二期臨床試驗申請，以探索這項新藥的潛在適應症及提升藥物價值。
全球預估約1,670萬人患有嚴重氣喘，不僅反覆發作且醫療花費龐大。目前僅有少數針對嗜酸性球嚴重氣喘的生物製劑被核准，嗜中性球及混合顆粒球性嚴重氣喘尚未有有效藥物。IL6為此兩類嚴重的氣喘重要致病機轉。
合一表示，FB704A以嗜中性球氣喘作為適應症，已向TFDA 提出二期臨床試驗審查申請，經評估FB704A (anti-IL-6 Ab)可同時降低呼吸道Th1, Th2, Th17發炎反應及氣道過度反應，有機會透過抑制IL-6 classic 及 trans-signaling pathway，改善嗜中性球及混合顆粒球性嚴重氣喘的氣喘症狀。
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