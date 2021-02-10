1月營收創新高家數達131家 法人先卡位

鼠年封關後，剛好也是今年1月營收公布的高峰期，雖因過年長假，公告截止日延至2月17日，但截至今(10)日已有131家公司元月營收創下歷史新高，統計三大法人在封關當周買超逾千張達12家，法人認為，營收創高股也是法人年前佈局的標的，開紅盤後可望進一步吸引買盤。

台股上市櫃公司1月營收公告中，統計已有1,627家結算出爐，僅餘121家還未公布，但是單月營收創下新高的公司超過百家，第一金投顧董事長陳奕光表示，今年1月營收創高的公司以電子股居多、另外還有高爾夫球、自行車、汽車零組件等，營收表現優，也在年前吸引法人布局。

陳奕光認為，農曆年後開紅盤表現主要仍要觀察長假期間國際股市的表現，至於牛年的布局標的以半導體、IC設計、DRAM、被動元件、面板、LED等電子股為主，另外，金融股則有高殖利率題材，也可以留意，傳產股則是營建、自行車、高爾夫球等族群。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，上市櫃公司1月營收創高股仍是以電子股為重心，包括IC設計、 NB、電子零組件等，瑞昱（2379）、聯詠（3034）、信邦（3023）、鈺太（6679）、譜瑞-KY（4966）等都創下新高；傳產股則有機械的亞德客-KY（1590）、車用的六暉（2115）、高爾夫球的復盛應用（6670）等。

鍾國忠認為，年後開紅盤的表現要留意年假期間國際股市的變化，可以留意的族群包括IC設計、面板、NB等；外資年前則是買超低價股、半導體、面板及 NB等。

證券分析師張陳浩分析開紅盤的可能表現，他認為，鼠年封關收紅，根據往年經驗，開紅盤漲跌機率大約是一半一半，如果年假期間美股大漲，紅盤上漲機會大，但如果美股大跌，開紅盤日也將是下跌居多，因此主要仍是要看美股的表現。

張陳浩表示，年後仍可望由強勢的聯發科（2454）、聯詠帶動IC設計股表現，另外，晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）、封測的日月光（3711）、PCB的欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）等都值得關注。

統計1月營收創新高公司，2月來獲法人買超逾千張的有元大金（2885）、晶技（3042）、大亞（1609）、天鈺（4961）、聯詠、長華*、南電、晶豪科（3006）、和潤企業（6592）、台光電（2383）、瑞昱、復盛應用等；投信買超逾千張的有聯電、長榮（2603）、天鈺、晶技、凱美（2375）。

統計百元以上高價股有43家公司1月營收創歷史新高，其中有4檔千金股，包括股后矽力-KY（6415）、旭隼（6409）、譜瑞-KY、亞德客-KY等；500元以上有鈊象（3293）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、和泰車（2207）、寶雅（5904）等；散熱族群的雙鴻（3324），電競大廠微星（2377）等1月營收也創新高。