MSCI季度調整 微調中國A股成分

指數編纂公司明晟（MSCI）今（10）日公布最新季度權重調整，MSCI中國A股指數成分股總數增加至472檔，新增美的集團等6檔，刪除1檔。法人分析，本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。

MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，將中國A股的納入因子從二月的5%逐步增加至十一月的20%，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股權重也隨著不斷提高。

在2021年初，MSCI也進一步公告在科創板掛牌的股票如具備滬港通資格，將於2021年五月起符合成分股的選取標準，意即最快今年五月年度調整時，成分股即會包含科創板的股票。

法人指出，從北上資金流向可以發現，雖然2020年以來MSCI並未進一步調升A股納入因子，然而在境內疫情控制得當，且進出口貿易優於預期的表現下，海外資金依然持續增配A股，2020年全年透過陸股通的北上資金累積超過2,089億人民幣，顯見A股市場已逐漸成為國際資金資產配置不可或缺的一環。

在全球受疫情影響股市表現普遍不佳的背景下，中國股市率先走出反彈行情，同時在海內外資金加持下，專注A股投資的MSCI中國A股指數，全年漲幅達31.4%，表現亮眼。

展望2021年，法人預料，十四五規劃將以「雙循環」與「科技創新」為主軸，高端設備要能自給自足，半導體產業將是重中之重，成長股還是中長期重要投資方向，但短期老經濟仍有機會迎來補漲行情，產業均衡配置仍是主邏輯。

而MSCI A股ETF的產業配置均衡，具有老經濟與新經濟的雙循環，正與十四五規劃不謀而合，建議看好後市的投資人，可逢低長線布局。