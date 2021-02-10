MSCI季度調整 台股2指數連八降1指數持平

指數編纂公司明晟（MSCI）今（10）日公布最新季度權重調整，台股在本次MSCI調整權重中呈現兩降一持平，在「MSCI全球新興市場指數」權重由13.37%下調至13.27%，調降幅度為0.10個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.02%下調至14.91%，調降幅度為0.11個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重為1.83%，表現持平。

以「MSCI全球新興市場指數」與「MSCI亞洲除日本指數」來看，台股在近八次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在2月26日收盤生效。此外，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了0.22%；而調降部分，權重調降最多的國家為韓國，被下調0.11%。

至於MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增1檔，刪除1檔，指數成分股將維持87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股南電（8046），其變動權重為0.16%，權重調降最多為刪除成分股佳格（1227），變動權重為-0.08%。

法人分析，台灣12月的景氣對策信號燈號已升至黃紅燈，為2011年2月後首見，且景氣領先、同時指標持續上升，反映國內景氣快速增溫。台灣目前持續受惠於5G通訊及遠距商機等需求，加上農曆春節年前備貨及消費效應，PMI及NMI皆連續多月擴張，1月進出口金額更創歷月新高，許多機構仍看好台灣今年後續的經濟表現。