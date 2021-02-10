MSCI權重調整公布 台股二降一持平

雖然疫苗施打後要等三周才能產生抗體，但一月已經過去，疫苗應該已經發揮作用，從美國的單日確診人數的走勢圖來看，儘管仍在相對高檔區，但COVID-19確診人數的高峰值的確是在下滑，這點倒是挺令人感到欣慰的，畢竟囤積了最多數量疫苗的美國與英國如果能控制疫情的話，就代表疫苗的確發揮了保護網的作用，有利於推動經濟往復甦的展望前進，這點從美原油創下疫情爆發以來的56.33美元新高，可以得到驗證。

2021-02-09 16:55