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MSCI權重調整公布 台股二降一持平

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
MSCI。路透
MSCI。路透

MSCI明晟公布季度權重調整，台股本次二降一持平，MSCI新興市場指數權重由13.37%，調降0.1個百分點至13.27%，MSCI亞太（除日本）指數15.02%調降0.11個百分點至14.91%，MSCI全球市場指數則持平1.83%。本次調整於2月26日盤後生效。

MSCI台灣指數成分股新增南電（8046）一檔，剔除佳格（1227）一檔，維持87檔成分股，調升最多也是南電，權重將增至0.16%，佳格被調降最多，減少0.08%。

大型投顧指出，台股最近七次MSCI季度調整普遍被下調，但台股於MSCI各指數的權重仍穩定增加，以MSCI新興市場指數為例，2020年2月季度調整後，台股權重為11.66%，5、8、11月調整後來到12.3%、12.45%、12.47%。主要是全球資金量擴大，因此台股雖然下調但趨勢成長，不必過度擔心資金外流。

至於本次MSCI新興市場指數納入南電，為去年11月納入欣興（3037）後，又一家ABF供應商納入，凸顯產業景氣旺。

據統計，上次欣興被宣布納入，外資當天先大買1.2萬張，到正式生效波段買逾9萬張，總額近75億元，波段漲幅達26.4%，法人預期，這次南電被納入，也將複製翻漲經驗，投資人可在開紅盤後留意短打。

MSCI 新興市場指數 台股

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