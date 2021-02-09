台股年後漲相佳 可留意鋼鐵、紡織類股

台股喜迎金牛年，根據統計，過去15年以來，加權指數開紅盤日上漲機率為67%，平均漲幅為0.1%，而類股則以鋼鐵、紡織漲幅最為亮眼，法人指出，投資人可留意年後相關傳產族群的逢低布局機會。

根據CMoney統計，加權指數過去15年開紅盤日中有10年是上漲的，而春節後5日、後10日、後20日，上漲機率更來到67%、80%、87%，平均漲幅則為0.9%、2.6%、3.2%，僅2011年受到漲多的技術面拉回以及2020年新冠肺炎疫情影響，兩年出現較大幅修正。

進一步就類股表現來看，鋼鐵、紡織、營建三大類股年後有較佳的表現，鋼鐵類股的開紅盤日、後5日、後10日、後20日的平均漲幅分別為1.1%、1.6%、2.4%、2.6%；紡織類股有0.5%、1.2%、2.4%、2.7%；營建股則為0.9%、1.1%、2.2%、2.3%。

法人認為，鋼鐵族群受惠於煉鋼原料報價堅挺，下游需求持續暢旺，盤價續揚將帶動第1季利差擴增，可望挹注鋼鐵族群後續營運表現。

而紡織類股自去年第4季以來，受惠於油價走揚、加上歲修因素，推動原料漲價，帶動紡織上游的尼龍、聚酯等加工絲族群也隨著成本上揚而調漲產品價格，加上全球經濟景氣逐步復甦，可望帶動消費回溫，此外，農曆新年的消費旺季也有助於相關紡織廠商的業績表現。

在營建類股方面，受益於高殖利率優勢，加上春節看房題材加持，帶動買盤卡位，過往年後股價有表現不錯表現，不過，去年央行實施不動產貸款審慎措施，營建股要持續觀察。

展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，台股基本面無疑，而全球景氣持續復甦，儘管全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，但並不使復甦轉向，台灣疫情控制相對得宜，此外，全球市場資金持續充沛，看好2-3月的紅包行情，而傳產類股有落後補漲的契機，尤其鋼鐵、塑化類股在供需轉佳下，看好後續表現機會。