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集保結算所大數據分析 投資台積電熱度大增

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所大數據分析，散戶於2020年搶買台積電人數大增將近9萬，相較於2019年僅增加1萬股東，確實投資台積電熱度大增。路透
集保結算所大數據分析，散戶於2020年搶買台積電人數大增將近9萬，相較於2019年僅增加1萬股東，確實投資台積電熱度大增。路透

近期台股掀起一波護國神山熱潮，台積電（2330）股價成為投資市場熱門話題，股市相關討論區中，更出現「沒買台積電，別說你有投資台股」的笑話，從集保結算所大數據分析，散戶於2020年搶買台積電人數大增將近9萬，相較於2019年僅增加1萬股東，確實投資台積電熱度大增。

集保結算所大數據分析全市場（含證券交易所及櫃檯買賣中心）資料，近十年股民的庫存排行榜中，中鋼（2002）都是名列第一；每10位股民中，至少有1位會持有中鋼股票（2011年有13%、2020年為11%）。就持有人數排名來看，中鋼雖拔得頭籌，但其持有仟股以上人數，從2011年72萬人成長至2020年73萬人，持股人數成長有限。

相較之下，台積電在庫存排行榜排名，十年來雖不進反退，從2011年的第8名，滑落至2020年的第10名，但台積電持有仟股以上人數從2011年23萬人成長至2020年將近31萬人，成長率約35%，遠超過中鋼持有人數之成長比率，顯見台灣股民對台積電鍾愛程度上升，加上近期台積電利多消息頻傳、股價迭創新高，預期持有台積電股票的股民會越來越多，明年台積電排名有機會衝高。

有趣的是，比較2011年與2020年之數據，股民庫存排行榜的第2、第3名，都是由晶圓代工二哥聯電（2303），以及由郭董一手打造的鴻海（2317）輪流擔綱。其中，聯電股價近年都維持在低檔，但去年因晶圓代工產能吃緊，聯電營運大翻身成為飆股，這些長期持有聯電的股民們，財富也增加不少。而鴻海今年更挾發展電動車硬體開放平台MIH的題材，讓沉寂已久的股價再度奮起，創3年多以來新高，顯見多數股民投資眼光都不錯，持有的股票多屬於營運穩定且體質強健的公司。

觀察2011年股民庫存排行榜前20名，電子股與金融股約占各半；但到了2020年，金融股入榜數已輾壓電子股，金融股入榜數增加一檔、電子股則是減少三檔。

長駐榜上電子股除了鴻海、聯電、台積電，還有友達（2409）與宏碁（2353），皆是近十年股民熱愛之科技型類股。股息發放穩定、殖利率穩定的金融股，2020年開始有ETF入榜（元大高股息0056（0056）），以及中華電信（2412）也擠入排行榜內，凸顯存股概念興起，越來越多股民偏好股息發放穩定、殖利率穩定的股票，足見股民從長期穩健的角度參與股市成長已成趨勢。

庫存排行榜。圖／集保結算所提供
庫存排行榜。圖／集保結算所提供

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