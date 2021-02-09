谷月涵：台股流動性充沛 挑戰20,000點！

台股2020年創歷史新高後，半年來漲到16,000點，「台灣先生」、寬量國際策略長谷月涵接受CNBC採訪時指出，經驗來看，台股這波還沒漲到「頂」，若重演2000年及2007年的歷史狀況，加權指數很可能漲到20,000點。他也提到，台積電（2330）是這波上漲最大動能，目前台積電的基本面不錯，但股價會不會持續反映基本面或出現震盪，取決於市場力量。

CBNC 8日上架谷月涵的專訪影片，首先提到，台股2020年創下萬點新紀錄後，半年又飛漲到16,000點，未來還有沒有續漲力，是投資人最關切的議題。

對此谷月涵表示，若回顧歷史經驗，台股這波可能還沒漲到「頂」，因為當前流動性充沛，非常像2000年及2007年的市場環境。假如歷史重演，加權指數可能漲到20,000點，且現在還有台幣升值等利多帶動。

CNBC接著提問，過去台幣升值，對台灣電子業帶來匯損，這次會不會也成為拖累行情的因素？谷月涵指出，過往台灣電子業確實對匯率很敏感，特別是下游PC、零組件等產業，短期營運往往負面反應。

但他進一步指出，若拉長時間，台灣上游產業反而和台幣趨勢正向連動，例如半導體供應鏈的表現會比較好，這類產業通常也投入龐大資本支出，提升技術競爭力。因此這次匯率強勢表現，他不認為單方面造成衝擊。

提到半導體，CNBC追問，台積電顯然是這波上漲最大動能，在台股有很大的權重，未來還能不能帶動台股，抑或拉回變成拖油瓶（drag）？

谷月涵表示，從台積電的基本面看，不論獲利趨勢、訂單能見度或出貨狀況，都在良好狀態，少數要擔心是半導體需求強，可能出現重複下單。但這預期只有短期影響，象徵長期動能的訂單和出貨數據正向發展，沒有太大疑慮。

不過他也補充，投資人對基本面樂觀是一回事，股價會不會這樣走，又是另一回事，照理說，股價反映業績，應該持續漲，但市場變數多，還有投資人會不會繼續認為，台積電股價應如實呈現基本面，或反映其他因素，都可能導致波動，讓股價高檔震盪。他本人不直接預測台積電漲或跌。