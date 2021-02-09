台股在歷史高點，年後如何投資？留現金是下下策，怕風險者可買「這種股票」

摘要 台股上周五順利封關，全年上漲3,683.69點、漲幅達30.3%，為10年表現最佳。投資人該如應對接下來的春節行情？作者認為基本面長線看好，資金充沛的影響仍在，務必謹慎樂觀，參與市場行情。

台股在鼠年順利封關收盤，元月份的驚奇行情給投資人留下了許多好奇和疑問。如何看待接下來的走勢？

今年幾乎是許多資源短缺、且短期內仍會供不應求的狀態，缺料集中在高科技電子產業。我認識的一位電子業老闆表示，目前很多同業老闆只忙著二件事，一為擋客戶（太多人來要求拜託給下單）、二為搶料（原料元件非常吃緊）。

產業現況充分顯示，如果產能不足，或沒有大廠支援的話，光有訂單也沒辦法順利出貨。去年疫情持續影響到筆記型電腦的強勁需求，加上5G元年啟動和電動車、汽車使用電子產品的比重增加，造成全面性的短缺。

而此波台股的走勢，除了反應上述基本面，資金充沛也是重要影響因素：數十年累積的流出海外資金的回流、先前國外套匯的熱錢湧入；投資人（新手或老手）開始習慣接受ETF和基金，規模持續增長，影響力越來越大。以及壽險公司和許多大股東回補，和很多家族私人基金積極介入股市，都成為推波助攻的力道。

預計今年的農曆元月份行情很有可能會強強滾，紅包行情於焉展開，大家要好好把握才是。現在的股市處於歷史高位，所以任何投資皆要考量資產配置和風險分散，不過現階段，仍不建議持有太多現金。

積極者，全球高科技基金、消費基金，新興市場基金，台股，ETF等皆可考慮，由於疫情尚未獲得明顯控制，所以各國央行的寬鬆貨幣政策仍持續下去一段時間。

保守者可以選擇高收益債券基金、新興市場貨幣和債券基金，定期定額投資仍可以繼續。

極端保守者，我仍覺得高現金殖利率股票並不會輸給一些儲蓄型保單，長期下來。考量潛在的通膨問題，定存相關商品並非資產保值最佳選項。

可參考穩定配息概念股：大成（1210）、寶雅（5904）、和潤（6592）、華固（2548）、光洋科（1785）。

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