聯電元月營收再改寫單月新高 達155.3 億元

晶圓代工廠聯電 (2303）今日公告 1 月營收 155.3 億元，月增 1.6%、年增 10.2%，改寫單月新高紀錄。儘管外資在封關前大賣聯電，但聯電內部對今年首季及全年展望樂觀，且預估晶圓代工缺貨潮會延續到明年。

聯電稍早在法說會預估，本季晶圓出貨量將季增 2%，且在28奈米製程貢獻提升，加上產品組合優化，平均銷售價格 (ASP) 提升2-3%，產能利用率也因客戶需求強勁，由去年第4季的99%，再提升至100%。

不過，受到新台幣兌對美元匯率強升，聯電估本季超過半數的營收增幅將被受新台幣升值侵蝕，估毛利率介於24-26%。

展望今年，聯電共同總經理王石表示，晶圓代工價格仍有上漲空間，估今年 平均銷售單價將成長 中個位數，且因智慧型手機、個人電腦及車用電子三方爭搶產能等，晶圓代工不僅8吋及12吋，缺貨恐延續到明年。