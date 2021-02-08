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台積電年前發紅包？去年Q4配息上看每股3元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）預計9日公布1月營收，且可望召開董事會，討論去年股利及員工分紅。法人認為，以台積電去年前三季每季配發2.5元現金股利，在去年全年獲利創新高下，第4季配息上看每股3元。而根據台積電近期法說會的說法，去年每季股息至少2.5元，全年至少將達10元。

台積電在1月中旬的法說會表示，預估今年第1季合併營收127~130億美元，若以新台幣27.95 元兌1 美元匯率假設，新台幣營收約3,549.65~3,633.5億元；首季毛利率預計介於50.5~52.5%之間；營業利益率預計介於39.5~41.5%之間；今年資本支將介於250~280億美元。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台積電1月營收將呈現淡季不淡，預估約可落在約1,200億元的高檔水準，約在去年12月營收1,173億元及去年11月營收1,248億元之間，若與去年同期比較，年增可望超過1成。

台積電在農曆年前除了公布1月營收之外，外傳也將召開董事會，討論去年度股利及員工分紅。

台積電去年第4季稅後純益1,427.7億元，季增4%，年增23%，連六季獲利創新高，每股純益5.51元；累計去年稅後純益5,178.9億元，創歷史新高，每股純益19.97元。

台積電在法說會時表示，未來每季的現金股利，至少可達2.5元，將維持每年／每季穩定且可持續的現金股利。法人認為，台積電在獲利成長下，去年第4季現息可望上看3元，不過，在今年資本支出大增下，也可能不會拉高股利。

不過，在台積電的股利穩定策略下，去年現金股利至少達10元，比2019年合計9.5元高。

台積電 股利

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