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許璋瑤：台股市值衝52兆新高 政府基金賺1.35兆元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
證交所董事長許璋瑤。報系資料照
證交所董事長許璋瑤。報系資料照

蔡英文總統今（8）日視察證交所，證交所董事長許璋瑤致詞時指出，台股近年表現亮麗，尤其去年新冠肺炎衝擊，國內投資人力挺，大盤指數及總市值都成長，到台股5日鼠年封關，總市值達到52.5兆元，是台股市值首度達「五」字頭大關。

許璋瑤列舉台股多項佳績，表示在投資人力挺下，台股2019年已漲23%，2020年再大漲22%，連兩年有高成長，累積兩年報酬率逾50%，更是全球僅次於那斯達克的難得成績，總市值跟著激增。

證交所統計，台股到鼠年封關當周，市值已經來到49兆元，5日封關日大漲，總市值再攀上52.5兆元新高。

許璋瑤表示，台股這兩年成長特別快，參與股市的投資人都有豐厚收益，除了外資持股比升至46%新高，外資賺錢，國內投資人也收穫可觀。

對比2017年底，台股市值才27.2兆元，迄目前增近一倍，證券期貨業去年的稅前淨利達817億元，亦為新高，另外政府基金挺台股，近二年獲利9,720億元，五年累積獲利更達1.35兆元，勞工也賺錢。

台股 證交所

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