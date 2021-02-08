蔡總統訪證交所：台股大漲 「牛市」已提前到來

蔡英文總統今（8）日視察證交所，蔡英文致詞時指出，台股2020年繳出好成績，今年來持續創高，日均量突破3,000億元，加以市場總市值、證交稅收入都寫佳績，「牛年開始之前，牛市已經先到來」。

今天蔡英文造訪證交所是史上頭一遭總統親臨交易所。蔡英文首先到證交所辦公室，勉勵工作同仁，再到一樓資訊展示中心發表致詞。蔡英文列舉多項台股佳績，樂觀牛年持續大發。

蔡英文表示，台股上周五圓滿封關，今天特地到證交所一趟，就是為了股市運作順利，幫交易所的同仁打氣。尤其過去一年，台股頻創佳績，充分展現資本市場籌資功能，價量齊揚繳出好表現，大盤指數迭創新高，上市公司逾1,700家，總市值達49兆元，今年來持續熱絡，日均量高達3,000多億元。

蔡英文指出，去年證交稅達1,500多億元，也是新高，股市興榮著實為國家貢獻良多。可以說，牛年開始之前，牛市已經先到來，這一切的好消息，歸功於證交所努力。

此外，今年恰好是證交所成立60周年，蔡英文現場也和證交所長官共同切蛋糕，慶祝一甲子的好成績。